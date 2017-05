RPT-Wall Street - Stocks to watch del 23 gennaio

(Aggiusta stime McDonald's) 23 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo con gli investitori sui mercati globali che ricercano asset più sicuri come oro e Treasury in risposta al sentiment emerso dal messaggio protezionistico del discorso di insediamento del presidente Donald Trump. ** Wall Street ha toccato una serie di massimi record dopo l'elezione di Trump lo scorso novembre in un mercato spinto dalle sue proposte in tema di fisco, spesa pubblica per le infrastrutture e riforme sulla regolamentazione. ** Tuttavia, gli investitori mostrano preoccupzione per la mancanza di dettagli sulle politiche economiche del nuovo presidente Usa e per l'impatto dell'atteggiamento isolazionista sul commercio mondiale. ** Il calendario macro è oggi privo di dati economici mentre nuovi spunti potrebbero arrivare anche nella seduta odierna dai risultati trimestrali. ** Circa il 65% delle società dell'S&P che ad oggi hanno riportato i risultati trimestrali hanno battutto le attese degli analisti, secondo i dati Thomson Reuters I/B/E/S. ** Intorno alle 13,25 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,22%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,24% e quello sul Dow Jones lo 0,11%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,455%, il trentennale avanza di 5/32 con un tasso del 3,036%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** HALLIBURTON, il secondo gruppo al mondo nei servizi per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, ha riportato una maggiore perdita trimestrale a causa di alcuni costi straordinari e della debolezza dei mercati internazionali. Il titolo è in calo negli scambi del preborsa. ** MCDONALD'S ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 1,44 dollari per azione. Gli analisti, secondo le stime Thomson Reuters Ibes, si attendevano un eps di 1,41 dollari. ** PERRIGO perde l'1,7% nel premarket dopo che Jefferies ha tagliato il target price. ** La SEC ha aperto un'indagine per valutare se YAHOO avrebbe dovuto comunicare subito le violazioni informatiche subite lo scorso novembre. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia