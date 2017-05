Wall Street - Stocks to watch del 20 gennaio

20 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono marginalmente positivi in attesa del discorso di insediamento di Donald Trump alla presidenza Usa, che potrebbe fare chiarezza sulle sue politiche economiche. Privo di dati economici chiave il calendario macro, mentre nuovi spunti potrebbero arrivare anche oggi dai risultati trimestrali. Intorno alle 13,25 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,18%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,24% e quello sul Dow Jones lo 0,03%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 10/32 e rende il 2,498%, il trentennale arretra di 20/32 con un tasso del 3,069%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL ELECTRIC perde lo 0,7% nel pre borsa dopo la diffusione dei risultati, che hanno evidenziato un aumento dell'utile trimestrale del 35,7% ma ricavi in calo del 2,4% a 33,09 miliardi. ** PROCTER & GAMBLE balza dell'1,9% nel pre market sulla scia di ricavi e utili trimestrali superiori alle attese e del miglioramento delle stime di crescita delle vendite organiche nell'esercizio fiscale 2017. ** Sempre sul fronte delle trimestrali odierne SCHLUMBERGER , numero uno al mondo dei servizi petroliferi, ha registrato una perdita inferiore a un anno prima, quando aveva avuto oneri per oltre 2 miliardi di dollari legati a ristrutturazioni e svalutazioni di asset. ** IBM ha annunciato ieri sera ricavi in discesa per il diciannovesimo trimestre consecutivo, ma ha previsto utili dell'intero esercizio sopra le attese degli analisti. Il titolo perde l'1,5% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa. ** Anche AMERICAN EXPRESS ha pubblicato ieri la trimestrale, con un utile inferiore alle attese per l'aumento della spesa in marketing e promozione finalizzato a far fronte alla crescente concorrenza. ** Cede il 4,7% nel pre borsa BRISTOL-MYERS SQUIBB all'indomani della decisione di non chiedere l'approvazione accelerata Usa per la combinazione di due farmaci immunoterapici come trattamento iniziale per il cancro al polmone. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia