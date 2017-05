BORSA USA piatta, conto alla rovescia per giuramento Trump

19 gennaio (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono piatti, con gli investitori che non sembrano volersi assumere rischi in vista della cerimonia di giuramento di domani del presidente Donald Trump.

Dopo aver guidato Wall Street ai massimi record nel rally post-elettorale, gli investori ora stanno alla finestra in attesa del discorso inaugurale di Trump, per avere un'idea sulla direzione delle sue politiche. Attesa anche per il nuovo discorso del presidente della Fed, Janet Yellen, che in serata parlerà di politica monetaria all'università di Stanford.