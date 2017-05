Wall Street - Stocks to watch del 19 gennaio

19 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono sostanzialmente invariati, facendo presagire un avvio di seduta poco mosso per la borsa americana. L'agenda macroeconomica odierna prevede le richieste settimanali sussidi di disoccupazione, licenze edilizie e apertura nuovi cantieri dicembre, indice Fed Filadelfia gennaio alle 14,30. Eia pubblica poi i dati sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi alle 17,00. Il calendario dei risultati corporate contempla fra gli altri le trimestrali di Ibm e American Express. Attorno alle 13,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,08%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,06% così come il derivato sul Dow Jones. Il mercato obbligazionario vede prezzi in discesa: il benchmark decennale perde 12/32 e rende il 2,43%. Il trentennale 16/32 con un tasso del 3,01%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Netflix guadagna il 7,6% nel pre borsa dopo l'annuncio ieri di una crescita oltre le attese del numero di abbonati nel quarto trimestre. ** Mondelez International ha reso nota l'intenzione di cedere le proprie attività in Australia e Nuova Zelanda al gruppo austrlaiano Bega Cheese per 460 milioni di dollari australiani (326 mln di euro). ** Kinder Morgan ha annunciato ricavi trimestrali al di sotto delle attese per il nono trimestre consecutivo a seguito della contrazione dei volumi di petrolio e gas trasportati. I ricavi sono scesi a 3,39 miliardi di dollari nel quatro trimestre rispetto a 3,64 miliardi dell'anno precedente. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia