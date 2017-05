Wall Street - Stocks to watch del 18 gennaio

18 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi con solo quello sul Nasdaq a mostrare un frazionale rialzo dello 0,1%. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi al consumo e guadagni reali settimanali dicembre (14,30 ora italiana), la produzione industriale, l'utilizzo della capacità produttiva e la produzione manifatturiera dicembre (15,15) oltre ai flussi netti a lungo termine di novembre (22,00). La Fed pubblica inoltre il Beige Book alle ore 20,00. Il calendario dei risultati corporate contempla le trimestrali di Goldman Sachs, Citigroup, Charles Schwab, Netflix. Attorno alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 il contratto di riferimento sul Nasdaq e il derivato sul Dow Jones sono pressochè invariati. Il mercato obbligazionario vede prezzi in leggera discesa: il benchmark decennale perde 9/32 e rende il 2,36%. Il trentennale 21/32 con un tasso del 2,96%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GOLDMAN SACHS avanza di un punto percentuale a 237,99 dollari prima della pubblicazione dei risultati trimestrali. Oggi Wells Fargo ha declassato il titolo a "market perform" da "outperform". ** TARGET CORP perde il 4,8% a 67,5 dollari nel premarket dopo la pubblicazione delle vendite nel periodo delle feste e una revisione al ribasso delle stime di utile per il quarto trimestre. ** La compagnia aerea UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ieri ha reso noto un fatturato unitario per passeggero in contrazione dell'1,6% nel quarto trimestre, un risultato migliore di quanto previsto. Il risultato netto ha subìto una flessione del 39,8%. ** CSX, numero tre del trasporto ferroviario negli Usa, ha registrato un utile in leggera flessione ma in linea alle attese di Wall Street e ha evocato un miglioramento delle condizioni del proprio business. ** QUALCOMM - La Federal Trade Commission (FTC) americana ha fatto causa alla società con l'accusa di pratiche "anticoncorrenziali" per mantenere il monopolio sulla fornitura di un semiconduttore indispensabile nella produzione di cellulari. ** HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ha annunciato l'acquisizione della non quotata SimpliVity per 650 milioni di dollari in contanti. ** WESTERN DIGITAL. Secondo una fonte che ha confermato indiscrezioni stampa, Toshiba punta a scindere la propria divisione di semiconduttori e di cederne una parte a Western Digital, con la quale condivide una fabbrica di memorie flash in Giappone. ** ADVANCED MICRO DEVICES cede oltre il 3% a 9,5 dollari tra scambi intensi nel preborsa. ** ENTEROMEDICS affonda del 18% a 7,30 dollari nel premarket Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia