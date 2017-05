Wall Street - Stocks to watch del 17 gennaio

17 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il solo indice manifatturiero calcolato dalla Fed di New York di gennaio, che dovrebbe attestarsi a 9. Il calendario dei risultati corporate contempla MORGAN STANLEY e UNITEDHEALTH. Attorno alle 12,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 12,75 punti (-0,56%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 27,25 punti (-0,54%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 101 punti (-0,51%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in aumento: il benchmark decennale guadagna 14/32 e rende il 2,33%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** REYNOLDS AMERICAN guadagna il 3,4% nelle contrattazioni di pre-market dopo che British American Tobacco ha annunciato l'acquisizione del 57,8% del capitale non ancora in suo possesso. Per ottenere il via libera all'operazione, che darà vita al numero uno mondiale del tabacco, Bat ha dovuto incrementare l'offerta di oltre 2 miliardi di dollari. ** NOBLE ENERGY ha annunciato l'acquisizione di CLAYTON WILLIAMS ENERGY per 2,7 miliardi di dollari in contanti e azioni. ** CARLYLE GROUP comprerà la maggioranza dell'agenzia di rating sudafricana Global Credit Ratings. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. ** Deutsche Bank ha alzato il target price di BOEING a 180 da 175 dollari. Barclays ha incrementato l'obiettivo di prezzo del colosso aeronautico a 175 da 150 dollari. ** Independent Research ha tagliato il rating di BANK OF AMERICA a sell da hold, portando il target price a 21 da 17 dollari. ** Goldman Sachs ha migliorato il giudizio su WALT DISNEY a buy da neutral. ** JP Morgan ha incrementato la valutazione di AMERICAN EXPRESS ad overweight da neutral. ** Ubs ha tagliato il rating di TWITTER a neutral da buy. Il broker, inoltre, ha alzato il target price di ALPHABET a 960 da 925 dollari, quello di FACEBOOK a 154 da 150 dollari e l'obiettivo di prezzo di EBAY a 38 da 36 dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia