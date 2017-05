Wall Street - Stocks to watch del 13 gennaio

13 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo preannunciando un mercato impostato positivamente. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio di dicembre (ore 14,30 italiane), le scorte all'ingrosso per novembre e la stima della fiducia dei consumatori a cura dell'Università del Michigan per gennaio (pre 16,00). La stagione delle trimestrali Usa entra nel vivo oggi con i risultati di JPMORGAN CHASE, WELLS FARGO e BANK OF AMERICA prima dell'apertura. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500, il contratto di riferimento sul Nasdaq e il derivato sul Dow Jones salgono dello 0,11%-0,15%. Poco variato il mercato obbligazionario: il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende il 2,3544%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** BANK OF AMERICA ha chiuso il quarto trimestre con un balzo degli utili del 46,8% grazie alla vivacità dell'attività di trading seguita alle elezioni presidenziali di inizio novembre. Il titolo nel premarket è poco mosso e guadagna lo 0,10%. ** JP MORGAN tratta in rialzo dello 0,4% nel preborsa prima dei risultati. ** LOWE'S COS dovrebbe tagliare "meno dell'1%" del proprio organico in un futuro vicino, secondo Cnbc che cita fonti vicine al dossier. La seconda catena americana di negozi di 'fai da te' aveva 180.000 dipendenti a tempo pieno e 90.000 part-time il 29 gennaio 2016. ** KKR ha annunciato l'acquisizione dalla conglomerata giapponese Hitachi della controllata Hitachi Koki per 1,3 miliardi di dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia