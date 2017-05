Wall Street - Stocks to watch del 12 gennaio

12 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede i dati sui prezzi all'import e all'export di dicembre, attesi, rispettivamente, in crescita dello 0,7% e dello 0,1% nei confronti del mese precedente, nonché le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate a 255.000 unità. Il calendario dei risultati corporate non vede nomi di rilievo. Attorno alle 12,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 6,5 punti (-0,29%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 13,5 punti (-0,27%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 45 punti (-0,23%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in aumento: il benchmark decennale guadagna 11/32 e rende il 2,33%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Via libera della regione canadese della British Columbia all'ingrandimento fino a circa tre volte dell'oleodotto Trans Mountain di KINDER MORGAN. ** Werner Baumann, ceo di Bayer, ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, per parlare dell'acquisizione di MONSANTO, deal da 66 miliardi di dollari per il quale è necessario il via libera di Washington. Il vertice è stato definito "produttivo" dal colosso tedesco. ** Pivotal ha tagliato il rating di WALT DISNEY a sell da hold. Il broker, inoltre, ha ridotto la valutazione di TWITTER a hold da buy. ** Morgan Stanley ha migliorato il giudizio su MERCK ad overweight da equal weight. Il broker, inoltre, ha avviato la copertura di XEROX con overweight. ** Secondo quanto riferiscono i trader, SocGen ha alzato il rating di BANK OF AMERICA a buy da hold. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia