BORSA USA poco mossa ma Dow spinto da farmaceutici, attesa per Trump

Grande attesa per la conferenza stampa di Donald Trump, la prima da presidente eletto.

** Merck balza del 4,5% circa dopo che la Fda ha accordato una procedura semplificata per l'esame dell'applicazione che combina immunoterapia e altri farmaci per la cura del tumore al polmone.

** Rite Aid sale del 3,6% circa: il New York Post ha scritto che l'acquisizione della catena di farmacie da parte di Walgreens (+3% circa) verrà approvata entro gennaio.

** Tra gli altri titoli in evidenza, Enphase Energy in volo (+19% circa) dopo che T.J. Rodgers e John Doerr hanno annunciato un investimento di 10 milioni di dollari nell'azienda di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.