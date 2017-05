WALL STREET - Stocks to watch del 10 gennaio

MILANO, 10 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio poco mosso per Wall Street con il mercato che attende la conferenza del nuovo presidente Donald Trump prevista per domani e l'avvio della stagione delle trimestrali prima di prendere posizioni.

Ieri il Nasdaq ha segnato un nuovo massimo in chiusura grazie ai titoli legati ai prodotti per la salute. Il Dow Jones è stato invece penalizzato dagli energetici ed è rimasto sotto la soglia psicologica dei 20.000 punti. Il Dow ha perso lo 0,38%, l'S&P 500 lo 0,35%, il Nasdaq ha invece guadagnato lo 0,19%.

I titoli in evidenza:

** VALEANT PHARMACEUTICALS balza del 14,1% nel premarket dopo aver siglato accordi per la cessione di tre brand specializzati nella cura della pelle e del business Dendreon per la lotta al cancro per un corrispettivo di 2,12 miliardi di dollari.