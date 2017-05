BORSA USA debole, energetici e bancari allontanano Dow Jones da quota 20.000

9 gennaio (Reuters) - Procede in negativo l'indice Dow Jones degli industriali Usa, allontanandosi dalla soglia dei 20.000 punti a causa della decisa correzione dei settori energia e finanziario.

Otto degli 11 principali settori dello Standard & Poor's 500 evidenziano una flessione: maglia nera gli energetici in calo di 1,3% in risposta alla caduta di 2,3% delle quotazioni del greggio, con gli investitori meno convinti che venga concretamente realizzata l'intesa tra paesi produttori per una riduzione dell'offerta.