BORSA USA apre 2017 in buon rialzo con banche, Dow verso i 20.000 punti

3 gennaio (Reuters) - Nella sua prima seduta del 2017 Wall Street si muove in buon rialzo con i riflettori puntati sull'indice Dow Jones che si avvicina allo storico livello di 20.000 punti.

Dopo essere arrivato ad un soffio dal traguardo lo scorso dicembre nell'ambito del rally post-elettorale, al Dow mancano pochi punti per raggiungere l'importante soglia psicologica dopo avere chiuso il 2016 con un guadagno del 13,4%, migliore performance degli ultimi tre anni.

A trascinare i rialzi sull'azionario Usa, che beneficia in parte anche del dato sopra le attese dell'indice Ism manifatturiero, sono in particolare i bancari con il paniere S&P 500 settoriale in progresso dell'1,4%.