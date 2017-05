WALL STREET-Stocks to watch del 3 gennaio

MILANO, 3 gennaio (Reuters) - La prima seduta del 2017 di Wall Street sembra partire sotto una buona stella: i principali futures sugli indici preannunciano infatti un avvio in buon rialzo.

L'agenda macro propone per oggi la lettura finale del pmi manifatturiero di dicembre elaborato da Markit, le spese per costruzioni di novembre e l'indice Ism di dicembre.

L'ultima seduta del 2016 si è chiusa con indici deboli: il Dow Jones ha perso lo 0,29%, il Nasdaq lo 0,90%, l'S&P 500 lo 0,46%. Tutti e tre hanno chiuso il 2016 con un bilancio in attivo.

L'obbligazionario vede i treasuries decennali in calo di 22/32 con un rendimento del 2,51%, mentre i trentennali perdono quasi un punto e mezzo con un rendimento del 3,125%.

I titoli in evidenza:

** TESLA MOTORS è stata citata in giudizio da un proprietario del Model X che afferma che il suv ha improvvisamente accelerato in fase di parcheggio ferendo l'autista e un passeggero.

** AT&T potrà offrire in Argentina attraverso la tv satellitare Direct Tv anche servizi via internet, dopo che il governo del paese ha deciso di allentare la regolamentazione del settore per consentire una maggiore concorrenza nel settore tlc. Continua...