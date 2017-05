Wall Street - Stocks to watch del 30 dicembre

30 dicembre (Reuters) - I futures a Wall Street sono positivi, con l'indice Dow Jones che si prepara a chiudere il migliore anno dal 2013, grazie a un accresciuto ottimismo sulle prospettive dell'economia. I mercati hanno mostrato una capacità di reazione sorprendente a eventi politici, che si temeva avrebbero avuto un impatto negativo per le borse, come il referendum a giugno in Gran Bretagna, che si è espresso a favore dell'uscita dall'Unione europea, e l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti a novembre. Il settore energia dell'indice S&P, che è stato il peggiore nel 2015, sarà probabilmente quello che segna il miglior rialzo nel corso del 2016. Gli indici dei settori farmaceutico e immobiliare sono gli unici in rosso nell'anno. L'indice Dow oggi è probabile cerchi ancora di sfondare la soglia psicologica di 20.000 punti. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,24%, il contratto sul Nasdaq avanza dello 0,22% e quello sul Dow Jones dello 0,19%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è stabile e rende il 2,4774%. Tra i titoli in evidenza oggi: * CABELA perde il 2,7% negli scambi del premarket, dopo che la società ha detto di aver ricevuto richiesta di nuove informazioni da parte della Federal Trade Commission, in merito alla fusione con Bass Pro Group. * CEMPRA in rialzo del 5,8% dopo che Morgan Stanley ha alzato il giudizio a "equal-weight" da "underweight". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia