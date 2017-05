Wall Street - Stocks to watch del 29 dicembre

29 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo il ribasso registrato ieri, che ha messo freno al rally degli ultimi due mesi. Oggi l'attenzione degli investitori si focalizzerà in modo particolare sui dati settimanali sulle richieste di disoccupazione. I volumi delle contrattazioni dovrebbero restare bassi. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,07%, il contratto di riferimento sul Nasdaq avanza dello 0,04% e il derivato sul Dow Jones è piatto. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale sale di 7/32 e rende il 2,4824%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Nvidia cede quasi il 3% a 106,6 dollari nel pre-borsa, ampliando così le perdite di ieri, dopo che Citron Research ha scritto che il titolo potrebbe raggiungere i 90 dollari nel 2017. ** Advanced Micro Devices, rivale di Nvidia, cede il 2,6% circa. ** Cempra perde quasi il 15% nel pre-market dopo aver annunciato che la Food and Drug Administration ha respinto il suo antibiotico per trattare la polmonite. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia