Wall Street - Stocks to watch del 28 dicembre

28 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle vendite immobiliari in corso di novembre. Attorno alle 12,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 4,75 punti (+0,21%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 13,25 punti (+0,27%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 30 punti (+0,15%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,56%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** KKR & Co, secondo quanto riferisce una fonte vicina alla situazione, è in trattative per l'acquisizione di Hitachi Koki, un deal che potrebbe avere un controvalore di oltre 1,3 miliardi di dollari. ** QUALCOMM è stata multata per 852,9 milioni di dollari dall'antitrust della Corea del Sud per aver violato le leggi anti-concentrazione. ** ANTHERA PHARMACEUTICALS crolla del 56,2% nelle contrattazioni di pre-market dopo che un farmaco per la cura della fibrosi cistica non ha ottenuto gli obiettivi prefissati in uno studio clinico avanzato. Il titolo ieri era caduto del 66% nelle contrattazioni di afterhours.