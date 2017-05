BORSA USA positiva, bene tecnologici ed energia, sale Biogen

** Biogen sale del 2,8% circa dopo che la Fda ha approvato un farmaco per la cura dell'atrofia del muscolo spinale. Ionis Pharma, che ha sviluppato il farmaco ora in licenza a Biogen, avanza di oltre tre punti percentuali.

** Tra gli altri titoli in evidenza, Tesla Motors guadagna oltre il 3% dopo aver annunciato un investimento da 256 milioni di dollari in una fabbrica per la produzione di celle e moduli nello stato di New York.