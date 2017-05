BORSA USA poco mossa, scambi leggeri

23 dicembre (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono poco mossi oggi, anche a causa degli scambi leggeri in vista delle festività natalizie.

"Con il Natale questo fine settimane e il Capodanno la prossima, i titoli possono oscillare tra perdite e guadagni mentre gli investitori pesano le strategie per il 2017", spiega Lukman Otunuga, analista di FXTM a Croydon, Londra.

Dopo il rally seguito alle elezioni Usa dell'8 novembre, il Dow si appresta a chiudere l'anno in rialzo del 14% e l'S&P 500 dell'11%, sulla scommessa che l'economia beneficerà dei piani di Trump riguardo alla deregolamentazione e alla spesa per le infrastrutture.

Intorno alle 16,15, il Dow Jones è in parità, l'S&P 500 sale dello 0,03% e il Nasdaq Composite dello 0,06%.

Sei degli 11 maggiori settori S&P sono in ribasso.

**Lockheed Martin perde l'1,3% dopo che Trump ha detto di ritenere troppo alti i costi per i caccia F-35 e di aver chiesto a Boeing di fare un'offerta per un velivolo più vecchio. Boeing è poco mossa.

**Le azioni quotate a New York di Credit Suisse perdono lo 0,9%, mentre quelle di Deutsche Bank salgono dell'1,1% dopo che le due banche hanno ricevuto una multa combinata di oltre 12 miliardi di dollari per la vendita di debiti tossici Usa.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia