WALL STREET-Stocks to watch del 22 dicembre

MILANO, 22 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi, facendo presagire un avvio non particolarmente movimentato per gli indici americani.

I titoli in evidenza:

** Micron Technology ha registrato una crescita per la prima volta da due anni dei ricavi trimestrali con previsioni sopra le attese per il trimestre in corso. Il titolo balza del 10,4% a 22,71 dollari nel pre borsa.