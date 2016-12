BORSA USA, Dow Jones spinto da finanziari si avvicina a 20.000 punti

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - L'effervescenza di titoli finanziari come Goldman Sachs spinge oggi il Dow Jones ad un massimo record ed ad una manciata di punti da quota 20.000 punti.

"Il 2016 si sta chiudendo con i tragici eventi in Turchia e Germania ma gli investitori sono diventati rapidi nel digerire le cattive notizie e questo spiega la tenuta dei mercati finanziari", commenta Hussein Sayed, chief market strategist di FXTM.

Wall Street corre dal giorno delle elezioni presidenziali con l'indice S&P 500 che ha guadagnato circa il 6% sulle attese che i piani del neopresidente Donald Trump per deregolamentare ed aumentare la spesa in infrastrutture diano impulso all'economia.

Tra i singoli titoli General Mills perde il 3,5% dopo che i risultati trimestrali del produttore di cereali Cheerios hanno deluso le attese. Corre BlackBerry che ha sorpreso gli analisti con un utile adjusted superiore alle previsioni. Brilla Nvidia nel giorno in cui Goldman Sachs e Mizuho hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo del titolo del produttore di semiconduttori. Advanced Micro Devices balza del 4% dopo che Mizuho ha promosso il titolo a "buy".

