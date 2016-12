WALL STREET-Stocks to watch del 20 dicembre

MILANO, 20 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano un avvio in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guarda la soglia psicologica di 20.000 punti.

In assenza di dati macroeconomici, l'attenzione si concentra su alcune trimestrali in agenda tra cui NIKE e FEDEX .

Ieri la borsa Usa ha chiuso in rialzo pur ritracciando dai massimi alla notizia del tir che ha ucciso alcune persone a Berlino ai mercatini di Natale. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,20%, così come l'S&P 500, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,37%.