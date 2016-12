Wall Street - Stocks to watch del 19 dicembre

19 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono leggermente positivi, in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, a meno di una settimana dal secondo aumento dei tassi dalla crisi finanziaria. La Yellen parla alle 19,30 italiane. Il mercato è ancora sostenuto dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali, ma ci sono timori che la spinta verso la de-regolamentazione e l'aumento della spesa in infrastrutture perda forza man mano che ci si avvicina alla discussione al Congresso. Intorno alle 14 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,1%, in linea con quello sul Nasdaq e su Dow Jones. Sul mercato obbligazionario il decennale sale di 7/32 e rende il 2,57%, il trentennale di 14/32 con un rendimento del 3,16%. Tra i titoli in evidenza oggi: * APPLE perde lo 0,27% negli scambi del premarket, dopo che la società ha detto che intende aprire un'azione legale contro la richiesta fiscale della Ue di 14 miliardi di dollari. * TRIVAGO sale del 3,97%, dopo il debutto in borsa venerdì, che ha visto un aumento del 12,9%. * LENNAR sale del 2,6%, dopo aver diffuso utili e ricavi più forti delle attese e aver detto che per il mercato immobiliare continua "una lenta ma stabile ripresa". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia