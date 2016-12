BORSA USA piatta, investitori in pausa dopo rally

16 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi oggi, anche se il Dow continua la sua marcia verso quota 20.000, livello che finora non ha mai infranto.

Otto degli 11 maggiori settori S&P sono in rialzo, con il settore real estate a trainare con +0,66%.

**Agios Pharma scivola del 20,6% dopo che la società ha ritirato la richiesta per un nuovo farmaco.

