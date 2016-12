Wall Street - Stocks to watch del 16 dicembre

16 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono leggermente positivi. Sottile oggi l'agenda macro con in programma solo il dato delle licenze edilizie e apertura nuovi cantieri residenziali novembre, alle ore 14,30 italiane. Intorno alle 12,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,17%, quello sul Nasdaq dello 0,15% e quello sul Dow Jones sale dello 0,19%. Sul mercato obbligazionario il decennale sale di 4/32 e rende il 2,56%, il trentennale 17/32 con un rendimento del 3,11%. Tra i titoli in evidenza oggi: ORACLE - Ha annunciato ieri una crescita dei ricavi trimestrali meno forte delle previsioni per effetto del caro dollaro che ha penalizzato le vendite fuori dagli Stati Uniti. ADOBE SYSTEMS - Viceversa ha realizzato un giro d'affari migliore delle attese grazie anche alla domanda sostenuta per Photoshop, Illustrator e InDesign. MERCK & CO - Un tribunale federale ha condannato GILEAD SCIENCES a versare 2,54 miliardi di dollari al gruppo farmaceutico nell'ambito di un causa sul brevetto di un trattamento per l'Epatite C. Gilead, il cui titolo perde l'1,5% nel preborsa, ha annunciato che farà appello. * TRINA SOLAR - Il produttore cinese di pannelli solari balza di circa il 10% nel preborsa dopo che gli azionisti hanno votato a favore del delisting. La società ha annunciato lo scorso agosto di essere stata acquistata da una cordata di investitori cinesi. * TRIVAGO, controllata da EXPEDIA, fa oggi il suo debutto al Nasdaq dopo essere stata prezzata ad un valore nettamente inferiore alle attese del mercato. * CARNIVAL cede l'1,2% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni dopo che Goldman Sachs ha avviato il titolo con raccomandazione "neutral". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia