Wall Street - Stocks to watch del 15 dicembre

15 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono in poco mossi, dopo le vendite di ieri sulla scia dell'aumento Fed dei tassi ufficiali e l'annuncio che il ritmo dei rialzi sarà più rapido nel 2017. Sul fronte macro oggi sono in arrivo i dati Usa su: richieste settimanali sussidi di disoccupazione, prezzi al consumo e guadagni reali settimanali novembre, partite correnti del terzo trimestre, indice manifatturiero Fed di New York e indice Fed Fialdelfia di dicembre. Intorno alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, quello sul Nasdaq perde lo 0,12% e quello sul Dow Jones sale dello 0,07%. Sul mercato obbligazionario il decennale perde 26/32 e rende il 2,62%, il trentennale 29/32 con un rendimento del 3,196%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** YAHOO perde il 3,9% nel premarket dopo aver rivelato di aver subito un nuovo attacco informatico nel 2013 che ha compromesso i dati di più di un miliardo di utenti. ** MONDELEZ sale del 5,2% dopo che alcune fonti hanno detto che la società non sa nulla di un eventuale approccio per un'acquisizione da parte di Kraft Heinz. Il giornale svizzero Bilanz ha scritto che Kraft Heinz sta organizzando un'offerta. ** STONE ENERGY perde il 30% dopo che la società ha annunciato di aver fatto richiesta di protezione dai creditori secondo la procedura del chapter 11. ** CARNIVAL sale dell'1,1% dopo che Credit Suisse ha iniziato la copertura con "outperform". ** ELI LILLY AND CO sale dell'1% dopo l'aggiornamento sui risultati 2016 e le previsioni sul 2017.