BORSA USA cedente, investitori aspettano Fed

14 dicembre (Reuters) - Apertura poco variata e progressivamente cedente per gli indici a Wall Street oggi, dopo i massimi record toccati ieri, in attesa dell'esito della riunione della Federal Reserve.

** Sotto pressione anche il comparto auto, con General Motors in calo del 3% circa e Ford -1,6% dopo la notizia che la Cina comminerà presto una multa ad un produttore di auto Usa per aver agito da monopolista.

