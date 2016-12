Wall Street - Stocks to watch del 14 dicembre

14 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono poco mossi, in un clima di attesa per le decisioni sui tassi di interesse che la Federal Reserve annuncerà questa sera. Sul fronte macro sono in arrivo nel primo pomeriggio italiano i prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio di novembre, poco prima dell'avvio di Wall Street anche il dato sulla produzione industriale. Intorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, quello sul Nasdaq sale dello 0,03% e quello sul Dow Jones scende dello 0,33%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 10/32 e rende il 2,444%, il trentennale sale di 26/32 con un rendimento del 3,102%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JOHNSON & JOHNSON ha annunciato ieri sera il fallimento delle trattative per rilevare la svizzera Actelion , che potrebbe interessare, secondo indiscrezioni, anche a Sanofi. ** WELLS FARGO perde lo 0,8% nel pre-borsa dopo che i regolatori Usa (Federal Deposit Insurance) hanno deciso di limitare le possibilità di crescita della banca perché non hanno giudicato sufficiente il piano di protezione dei mercati in caso di fallimento. Wells Fargo ha tempo fino al 31 marzo per rispondere e cercare di evitare le sanzioni. ** Il titolo NORDSON balza dell'8,5% nel pre-borsa all'indomani di risultati trimestrali superiori alle attese. ** GOLDMAN SACHS - Il direttore finanziario Harvey Schwartz e il co-direttore della banca d'investimento David Salomon dovranno spartirsi le funzioni di presidente e direttore generale alla luce della nomina di Gary Cohn a consigliere economico del presidente Usa Donald Trump, scrive il Wall Street Journal. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia