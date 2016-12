BORSA USA, Dow e S&P toccano nuovi massimi, focus investitori su Fed

13 dicembre (Reuters) - Gli indici S&P 500 e Dow Jones hanno toccato nuovi massimi sulla scia del rialzo innescatosi dopo le elezioni americane, mentre gli investitori restano in attesa del meeting della Federal Reserve al termine del quale il mercato si aspetta un rialzo dei tassi.

"Il mercato scambia ancora in 'modalità-Trump'", spiega Andre Bakhos, managing director di Janlyn Capital di Bernardsville nel New Jersey.

Se viene dato per scontato un rialzo dei tassi di 25 punti base domani al termine del meeting della Fed, gli investitori si concentreranno sul testo del comunicato della banca centrale per capire se secondo l'istituto ci possano essere impatti dopo l'elezione di Trump sulle previsioni di crescita e inflazione.

** Inovalon Holdings cede il 5,2% dopo aver comunicato stime per i ricavi del quarto trimestre sotto le attese.

