Wall Street - Stocks to watch del 13 dicembre

13 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono moderatamente positivi in un clima di attesa per la Federal Reserve, che oggi inizia la riunione di politica monetaria che si concluderà domani con la decisione sui tassi. Tutte le attese convergono su un rialzo dei tassi per la prima volta nel 2016, con i mercati che stanno prezzando una chance quasi del 100% di un incremento di un quarto di punto del riferimento sui Fed Fund, dall'attuale 0,25/0,50% a 0,50/0,75%. Gli operatori guarderanno con particolare attenzione al comunicato della Fed e alle proiezioni economiche, che saranno esaminate in cerca di qualsiasi segnale di reazione all'inattesa vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Sul fronte macro il calendario odierno è limitato ai dati su prezzi import ed export di novembre, previsti alle 14,30 italiane. Intorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,27%, quello sul Nasdaq dello 0,32% e quello sul Dow Jones dello 0,33%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 5/32 e rende il 2,458%, il trentennale sale di 15/32 con un rendimento del 3,137%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato formalmente la sua scelta del presidente e AD di EXXON-MOBIL come segretario di Stato. ** 3M si aspetta per l'esercizio 2017 un eps di 8,45-8,80 dollari, che corrisponde a una crescita tra il 4 e l'8%. ** BOEING ha annunciato ieri sera che taglierà la produzione del 777 a cinque esemplari al mese ad agosto 2017, una riduzione del 40% rispetto al tasso attuale di 8,3 al mese. ** Il gruppo di perforazioni PATTERSON-UTI ENERGY ha comunicato ieri che rileverà la rivale minore Seventy Seven Energy con un'operazione tutta in carta del valore di 1,76 miliardi di dollari incluso il debito.