Wall Street - Stocks to watch del 12 dicembre

12 dicembre (Reuters) - I futures su Dow Jones e S&P sono poco mossi e il derivato sul Nasdaq è in lieve calo dopo i nuovi massimi registrati venerdì. L'attesa per l'attuazione del programma del neoeletto presidente Donald Trump di stimoli all'economia e riduzione delle tasse, nonchè di deregulation, ha dato impulso al mercato, portando l'S&P a guadagnare circa il 5,6% dall'8 novembre scorso. Occhi puntati inoltre sulla prossima riunione della Federal Reserve e in particolare sulle dichiarazioni della presidente Janet Yellen mercoledì prossimo. E' ampiamente atteso che la Fed alzi i tassi e gli operatori cercheranno indizi sui tempi dei prossimi aumenti. Attorno alle 13,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede 0,02%, il contratto di riferimento sul Nasdaq cede lo 0,35% e il derivato sul Dow Jones sale dello 0,1%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 13/32 e rende il 2,5134%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** In luce i titoli energetici sulla scia della corsa dei prezzi del greggio. Exxon Mobil e Chevron guadagnano rispettivamente l'1,5% e l'1,7% circa nel pre-borsa. A spingere i prezzi del greggio l'accordo tra Paesi Opec e quelli non Opec per una riduzione della produzione a livello globale. ** Ophthotech cede oltre il 78% nel pre-borsa dopo che Novartis ha annunciato che la combinazione del suo farmaco per gli occhi con quello di Ophthotech non produce effetti migliori.