Wall Street - Stocks to watch del 9 dicembre

9 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono attorno alla parità, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede la stima sulla fiducia dei consumatori di dicembre, calcolata dall'Università del Michigan, che dovrebbe attestarsi a 94,5. In calendario anche le vendite all'ingrosso di ottobre, stimate in rialzo dello 0,5% rispetto al mese precedente, e la revisione delle scorte all'ingrosso di ottobre, che dovrebbero essere scese dello 0,4% rispetto a settembre. Attorno alle 12,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 0,25 punti (-0,01%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 3,25 punti (+0,07%) e il derivato sul Dow Jones guadagna 16 punti (+0,08%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 12/32 e rende il 2,43%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** 3M CO ha venduto il business della gestione dell'identità digitale all'olandese Gemalto per 850 milioni di dollari. ** Secondo quanto anticipa il Wall Street Journal, TIME ha dato mandato a Morgan Stanley e Bank of America per selezionare potenziali compratori o partner. ** JP Morgan ha alzato il target price di BOEING a 172 da 155 dollari. ** JP Morgan ha tagliato l'obiettivo di prezzo di IBM a 163 da 173 dollari. ** La procura generale dello stato di Washington ha avviato una causa nei confronti di MONSANTO, puntando ad ottenere un risarcimento danni e il pagamento dei costi di bonifica legati all'utilizzo del pcb. ** La città-stato di Macao ha chiarito di non aver stretto i limiti al prelievo di contanti giornaliero. Il South China Morning Post aveva scritto che l'autorità monetaria di Macao avrebbe dimezzato l'ammontare che i possessori di carte China UnionPay possono prelevare quotidianamente dai bancomat. La precisazione spinge i titoli delle società di gestione di casinò, principali beneficiari dei contanti prelevati a Macao. LAS VEGAS SANDS balza del 6% nelle contrattazioni di pre-market e WYNN RESORTS del 4,7%. ** MICROVISION cade del 19,5% nel pre-market dopo aver annunciato una vendita di azioni. ** STILLWATER MINING guadagna il 20,4% nel pre-market dopo che la sudafricana Sibanye ne ha annunciato l'acquisto per 2,2 miliardi di dollari.