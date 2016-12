Wall Street - Stocks to watch del 7 dicembre

7 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo per la terza seduta consecutiva in un mercato che continua a scommettere sul rally post elezioni presidenziali, che ha spinto gli indici borsistici a toccare una serie di record. Nell'ultimo mese il derivato sul Dow ha registrato perdite solamente in quattro sedute, evidenziando un guadagno del 6,9%. Ieri la borsa Usa ha chiuso in rialzo, con il Dow ai nuovi massimi storici spinto dai guadagni dei titoli bancari e telefonici come AT&T e Verizon. Oggi non sono in agenda dati macro di rilievo, mentre sul fronte del greggio sono attesi i numeri Eia sulle scorte settimanali dei prodotti petroliferi. Intorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede un frazionale 0,02%, quello sul Nasdaq è piatto mentre quello sul Dow Jones sale dello 0,03%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 8/32 e rende il 2,36%, il trentennale sale di 18/32 con un rendimento del 3,05%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WESTERN DIGITAL sale di oltre il 5% nel premarket dopo avere rivisto al rialzo le stime di utile e ricavi per il secondo trimestre. ** PFIZER ha ricevuto dall'autorità Antitrust della Gran Bretagna una multa record di 84,2 milioni di sterline per aver aumentato il prezzo di un medicinale per l'epilessia fino al 2.600%. ** BLACKSTONE GROUP acquisirà Acetow, una società controllata dal gruppo Solvay specializzata in componenti di filtri di sigarette per un miliardo di euro, debiti inclusi. ** MASTERCARD ha annunciato ieri un'operazione di buyback di azioni di Classe A per 4 miliardi di dollari e un aumento del 16% del dividendo a 22 centesimi. ** STAPLES ha annunciato oggi che venderà una partecipazione di controllo nella sua filiale europea ad una società affiliata al private equity Cerberus Capital Management per concentrasri sulle attviità in Nord America. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia