Wall Street - Stocks to watch del 6 dicembre

6 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi all'indomani del nuovo massimo storico segnato dal Dow Jones. Ieri la borsa Usa ha chiuso in rialzo, sostenuta anche dai dati positivi sul settore dei servizi che hanno fornito ulteriori segnali di forza dell'economia statunitense. Il Dow -- che ha inanellato l'ennesimo record -- ha guadagnato lo 0,24%, l'S&P 500 lo 0,58% e il Nasdaq l'1,01%. L'agenda macroeconomica odierna prevede i dati sul commercio estero a ottobre, la revisione di costo del lavoro e produttività del terzo trimestre oltre agli ordini all'industria per ottobre. Intorno alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna un frazionale 0,02%, quello sul Nasdaq lo 0,06% e quello sul Dow Jones cede lo 0,01%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,39%, il trentennale arretra di 7/32 con un rendimento del 3,07%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MCDONALD'S punta a incassare tra 1 e 2 miliardi con la vendita dei suoi punti vendita in Cina e Hong Kong dopo che la catena di fast food ha deciso di tenere una significativa quota di minoranza nel business, secondo quanto riferito da una fonte a conoscenza dei progetti del gruppo. ** Il costruttore di abitazioni di lusso TOLL BROTHERS ha registrato un aumento migliore del previsto dei ricavi per il quinto trimestre consecutivo, aiutato dalla crescita delle vendite immobiliari e dei prezzi medi, e ha anche fornito prospettive incoraggianti per il prossimo anno. ** NIKE cede l'1,1% nel pre borsa dopo che Cowen and Company ne ha tagliato il giudizio a "market perform" da "outperform" e il target price a 54 da 59 dollari. ** Il fornitore di nomi per domini web GODADDY ha annunciato che rileverà la rivale Host Europe Group per 1,69 miliardi di euro, compreso il debito.