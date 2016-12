BORSA USA positiva in mattinata, Dow su massimi storici, bene Goldman

** Poco dopo le 16 italiane il Dow Jones guadagna lo 0,48% ed è salito in seduta fino a 19.274,85 punti. L'S&P 500 sale dello 0,72%, il Nasdaq dell'1,09%. Nove settori dell'S&P su 11 sono in rialzo.

** Energy Transfer scivola del 2,94% dopo che la US Army Corps of Engineers, sezione dell'esercito specializzata in ingegneria e progettazione, ha revocato il permesso su un progetto controverso per un oleodotto in Nord Dakota.