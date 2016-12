Wall Street - Stocks to watch del 5 dicembre

5 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede l'indice Pmi servizi e quello composito finali di novembre, calcolati da Markit, e l'indice Ism Pmi non manifatturiero, sempre del mese scorso, che dovrebbe attestarsi a 55,3. Il calendario dei risultati corporate contempla un solo nome di relativo peso, quello di AUTOZONE. Attorno alle 12 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 7,75 punti (+0,35%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 20,25 punti (+0,43%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 78 punti (+0,41%). Il mercato obbligazionario è in calo contenuto: il benchmark decennale cede 5/32 e rende il 2,41%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il primo ministro di Papua Nuova Guinea ha annunciato una revisione delle condizioni accordate a EXXONMOBIL e Total per i progetti futuri in materia di gas liquefatto rispetto al contratto da 19 miliardi di dollari siglato nel 2009. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, Donald Trump ha ampliato la lista dei candidati alla carica di segretario di stato, includendovi Rex Tillerson, Ceo di ExxonMobil. ** Trump ha criticato la decisione di REXNORD di trasferire uno stabilimento in Messico da Indianapolis. ** Cambian Group ha annunciato la cessione del business dei servizi sanitari agli adulti a UNIVERSAL HEALTH SERVICES per 478 milioni di dollari in contanti. ** Hsbc ha alzato il rating di NIKE a buy da hold. ** Instinet ha migliorato la valutazione di MCDONALD'S a buy da neutral. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia