WALL STREET - Stocks to watch del 7 ottobre

MILANO, 7 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono deboli, facendo presagire un avvio in calo per i mercati americani.

I titoli in evidenza:

** HONEYWELL, la società ha rivisto al ribasso le proprie previsioni sui risultati 2016, con un utile netto intorno a 6,60/6,64 dollari per azione da 6,60/6,70 dollari delle stime precedenti e ricavi in calo dell'1,2% e non più dell'1%. Il titolo ha perso il 4,9% negli scambi del post borsa ieri.