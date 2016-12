WALL STREET - Stocks to watch del 6 ottobre

MILANO, 6 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, facendo presagire un avvio in contrazione per i mercati Usa.

I titoli in evidenza:

** Twitter, Google (gruppo Alphabet ) non presenterà un'offerta per rilevare Twitter e Apple forse non sarà più interessata, secondo quanto riporta Recode, mentre la società punta a trovare un compratore prima della fine del mese. Il titolo Twitter cede il 12,7% a 21,70 dollari negli scambi pre borsa.