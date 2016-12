BORSA USA poco mossa dopo avvio positivo

4 ottobre (Reuters) - Wall Street si muove intorno alla parità nella mattina dopo la buona partenza del settore tecnologico e un iniziale rimbalzo di Deutsche Bank che si è via via ridimensionato.

Intorno alle 16,20 il Dow Jones cede lo 0,1%, come l'S&P 500, mentre il Nasdaq sale dello 0,07%.

** Resta tonica Apple con un rialzo di circa l'1%, appena positiva Alphabet che con l'inventore dell'iPhone aveva sostenuto in avvio l'indice tech dell'S&P 500 .

** Deutsche Bank sale dell'1,2%, sotto i massimi intraday, in linea con il titolo quotato a Francoforte che, dopo il crollo della scorsa settimana, beneficia del sostegno di clienti e concorrenti.

