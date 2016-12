WALL STREET - Stocks to watch del 3 ottobre

MILANO, 3 ottobre (Reuters) - Si prepara un avvio poco mosso per Wall Street: gli investitori restano, infatti, cauti sulla vicenda Deutsche Bank in attesa di avere novità su un possibile accordo della banca tedesca con le autorità Usa che potrebbe alleggerire la multa di 14 miliardi di dollari legata a procedure non corrette nella vendita di titoli con sottostanti mutui.