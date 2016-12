Wall Street - Stocks to watch del 27 maggio

27 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in frazionale rialzo, preannunciando una partenza tra poco variata e leggermente positiva del mercato americano che ieri ha chiuso poco mosso, tirando il fiato dopo un rally di due sedute. A continuare a salire è invece il dollaro, sostenuto dalle attese di un aumento del costo del denaro Usa già a giugno. L'indice del biglietto verde avanza dello 0,1% ed è impostato per chiudere il migliore mese da novembre scorso. L'agenda odierna include la seconda lettura e la pubblicazione delle componenti del Pil, del deflatore Pil e dell'indice Pce del primo trimestre alle 14,30 e la fiducia finale dei consumatori di maggio a cura dell'Università del Michigan alle 16. Gli investitori cercheranno elementi sulle tempistiche del rialzo dei tassi della Federal Reserve, oltre che dai dati macro, anche dal discorso che terrà alle 19,15 il governatore Fed Janet Yellen. Attorno alle 13,30 il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,1%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,18% e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,1%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 1,5/32 e rende l'1,828% e il 30 anni perde 3,5/32 con un tasso del 2,634%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** ALPHABET - Un tribunale americano si è pronunciato a favore di Google nel contenzioso sulla proprietà intellettuale del software Android che da anni oppone il gruppo a ORACLE. ** GAMESTOP - Il primo produttore mondiale di videogiochi ha annunciato per il trimestre in corso previsioni inferiori alle attese, deprimendo ieri il titolo nell'aftherhours del 10%. ** TEREX - La cinese Zoomlion ha annunciato che rinuncerà alla propria offerta sul produttore di gru per cantieri, spianando così la strada ad un'aggregazione fra Terex e la finlandese Konecranes. Il titolo Terex crolla del 16,8% nel preborsa. ** Il titolo di PALO ALTO, società attiva nella sicurezza informatica, scende del 10,9% prima dell'apertura ufficiale dppo aver accusato una perdita peggiore delle previsioni nel trimestre. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia