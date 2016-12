Wall Street - Stocks to watch del 26 maggio

26 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo dopo i robusti guadagni delle ultime due sedute. Il clima positivo dei mercati trova ulteriore sostegno dai rialzi dei prezzi del petrolio che, per quanto riguarda il Brent, ha superato l'importante soglia psicologica dei 50 dollari al barile. Gli spunti più significativi per oggi sono tuttavia attesi dal fronte macro con gli investitori particolarmente attenti a valutare la compatibilità dei dati con un ritocco verso l'alto dei tassi tra giugno e luglio. L'agenda odierna include i numeri sui beni durevoli di aprile e le nuove richieste settimali di sussidi di disoccupazione. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,1%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,13% e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,15%. Nelle precedenti due sessioni l'S&P ha messo a segno un rialzo complessivo del 2%, il maggior guadagno di due sedute da inizio marzo. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale sale di 2/32 e rende l'1,863%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** COSTCO WHOLESALE ha riportato un fatturato trimestrale a perimetro comparabile piatto, e sotto le attese degli analisti, per la prima volta in oltre sei anni a causa delle deboli vendite di aprile. ** ABERCROMBIE & FITCH ha annunciato un calo delle vendite per il 13° trimestre consecutivo, risentendo soprattutto dell'andamento debole nei mercati esteri. ** La catena di discount DOLLAR GENERAL ha riportato un utile trimestrale superiore alle attese. Subito dopo i risultati il titolo è salito del 4,6% nel premarketing grazie anche al rialzo del 7% delle vendite registrate nel trimestre. ** Anche l'altra catena discount DOLLAR TREE ha annunciato una trimestrale positiva con vendite a perimetro costante sopra le previsioni. ** SEARS HOLDINGS ha annunciato una perdita netta in aumento e un calo del fatturato e ha detto che sta esplorando potenziali partnership o altri accordi per la controllata che incorpora i brand Kenmore, Craftsman and DieHard (KCD) e per la divisione Sears Home Services. ** HP, società che ha ereditato il business dell'hardware informatico dell'ex Hewlett-Packard, ha registrato un utile trimestrale migliore delle attese grazie all'aggressiva politica di taglio dei costi riuscendo a compensare l'impatto negativo della debole domanda di pc e stampanti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia