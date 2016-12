Wall Street - Stocks to watch del 25 maggio

25 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Fitta l'agenda macroeconomica: il dato sulla revisione delle licenze edilizie di aprile, la bilancia commerciale sempre del mese scorso, i prezzi mensili delle case a marzo e i dati sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi. In calendario, per quanto riguarda le aziende, i risultati trimestrali di TIFFANY e HP. Attorno alle 12 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 9,50 punti (+0,46%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 25,25 punti (+0,57%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 78 punti (+0,44%). Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale perde 3/32 e rende l'1,87%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ha annunciato ieri lo scorporo della divisione di servizi IT alle imprese e la fusione di quest'ultima con COMPUTER SCIENCES. Nelle contrattazioni di afterhours Hpe è balzata del 10,5%; Computer Sciences ha messo a segno un progresso del 19,5%. ** Secondo alcune fonti vicine alla situazione, entro oggi Sanofi indicherà la lista di candidati destinati a rimpiazzare l'intero cda di MEDIVATION. ** Deutsche Bank ha tagliato il rating di BEST BUY a hold da buy, riducendo il target price a 32 da 38 dollari. ** Jefferies ha incrementato la valutazione di MONSANTO a buy da hold. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia