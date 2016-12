BORSA USA prosegue positiva, bancari tonici, giù Twitter

** Herbalife balza di quasi il 5% tra indiscrezioni contrastanti sul raggiungimento o meno di un accordo di base con la Federal Trade Commission per chiudere un procedimento sull'ipotesi d'accusa di "schema piramidale".

** Cede invece il 5,7% Best Buy che ha previsto per il trimestre in corso un utile inferiore alle stime degli analisti e ha annunciato l'uscita del Cfo.