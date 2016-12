Wall Street - Stocks to watch del 24 maggio

24 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, mentre gli investitori restano focalizzati sui tempi di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. La scorsa settimana il mercato era stato sorpreso dai verbali della Fed, da dove risulta che l'istituto centrale ha aperto la porta a un rialzo dei tassi già a giugno. Gli investitori sperano quindi di poter cogliere qualche maggior dettaglio nel discorso del presidente della Fed Janet Yellen di venerdì prossimo. Attorno alle 13,50 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,38%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,44% e il derivato sul Dow Jones dello 0,36%. Ieri gli indici hanno chiuso in ribasso. Il mercato obbligazionario è lievemente in calo: il benchmark decennale cede 1/32 e rende l'1,8437%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** La catena di negozi di elettronica BEST BUY ha archiviato il primo trimestre (terminato il 30 aprile) con ricavi in calo per il terzo trimestre consecutivo, questa volta in contrazione dell'1,3%. L'utile netto è tuttavia salito a 229 milioni, pari a 70 centesimi per azione, dai 129 milioni, pari a 36 centesimi per azione, di un anno prima. ** TOLL BROTHERS è in rialzo del 3,3% nel premarket sulla scia di risultati migliori delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia