BORSA USA - Stocks to watch del 20 maggio

MILANO, 20 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono positivi, facendo presagire un avvio al rialzo per i mercati americani.

Scarna l'agenda macro, che prevede solo il dato sulle vendite delle case esistenti ad aprile alle 16. Anche sul fronte societario, unico risultato rilevante in calendario Campbell.

I titoli in evidenza:

** Il titolo Yahoo cede il 2,7% nel pre borsa dopo che il Wall Street Journal ha scritto che i candidati interessati alle attività internet dovranno mettere sul piatto da due a tre miliardi di dollari per comprarle, al di sotto di quanto atteso dalla stessa Yahoo.

** Applied Materials, ha reso noto i risultati del trimestre in calo, ma migliori delle attese. Il titolo balza del 7,7% a 21,45 dollari nel pre borsa.

** Gap, il gruppo di pre-a-porter ha annunciato ieri sera la chiusura di 75 negozi Old Navy e Banana Republic all'estero, soprattutto in Giappone, dopo che il primo trimestre si è chiuso con risultati in netto calo. Continua...