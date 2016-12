Wall Street - Stocks to watch del 17 maggio

17 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, mentre i prezzi del greggio sono stabili dopo aver toccato il massimo degli ultimi sei mesi. Attorno alle 13,40 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,12%, il contratto di riferimento sul Nasdaq perde lo 0,04% e il derivato sul Dow Jones lascia sul terreno lo 0,07%. Ieri gli indici hanno chiuso in rialzo, sostenuti anche dal balzo di Apple. Il mercato obbligazionario è lievemente debole: il benchmark decennale cede 2/32 e rende l'1,7620%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Home Depot, la catena di negozi di bricolage, ha chiuso il trimestre con vendite a parità di perimetro e utile migliori delle attese. La società ha inoltre migliorato le stime di vendite e utile per l'anno in corso. Il titolo sale dell'1,6% nel pre-market. ** Il dipartimento della Giustizia ha aperto un'indagine su Lending Club, una piattaforma di credito online che la scorsa settimana ha visto l'uscita dell'amministratore delegato Renaud Laplanche dopo che un'indagine interna ha rivelato che la società ha falsificato la documentazione relativa alla vendita di un pacchetto di prestiti. ** L'investitore attivista Carl Icahn ha aumentato la sua quota in AIG del 5,2% portandola a circa il 4% e mettendosi così in una posizione migliore per spingere il gruppo a dividersi in tre società indipendenti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia