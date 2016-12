Wall Street - Stocks to watch del 16 maggio

16 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, suggerendo un'apertura degli indici poco sopra la parità. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,15%, il contratto di riferimento sul Nasdaq guadagna lo 0,28% e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,09%. Venerdì gli indici avevano chiuso in calo. Il mercato obbligazionario è debole: il benchmark decennale cede 4/32 e rende l'1,7189%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PFIZER ha lanciato un'offerta da 5,2 miliardi di dollari per ANACOR PHARMACEUTICALS. Nel dettaglio ha proposto di pagare 99,25 dollari per azione, pari a un premio del 55% rispetto al valore di chiusura di venerdì. Nel pre-borsa il titolo Anacor balza, avvicinandosi al valore dell'offerta. ** Yahoo è in rialzo di oltre il 3% nel premarket dopo che Reuters ha scritto che il miliardario Warren Buffett appoggia un consorzio di investitori per acquisire le attività internet di Yahoo. ** TRIBUNE PUBLISHING è in rialzo del 26,6% circa nel pre-borsa dopo che GANNETT ha alzato la propria offerta a 15 dollari per azione. ** RANGE RESOURCES ha annunciato l'intenzione di acquisire il produttore di greggio e gas MEMORIAL RESOURCE DEVELOPMENT per 3,3 miliardi di dollari più 1,1 miliardi di debito, in un'operazione carta contro carta, per espandersi geograficamente. I soci di Memorial Resource Development riceveranno 0,375 azioni di Range Resources per ogni azione detenuta. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia