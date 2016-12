Wall Street - Stocks to watch del 13 maggio

13 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Fitta l'agenda macroeconomica: prezzi alla produzione di aprile, che dovrebbero salire dello 0,3% rispetto al mese precedente e dello 0,2% tendenziale; vendite al dettaglio di aprile, stimate in rialzo dello 0,8% rispetto a marzo; scorte all'industria di marzo, attese in crescita dello 0,2% congiunturale; indice sulla fiducia dei consumatori di maggio, calcolato dall'Università del Michigan, che dovrebbe attestarsi a 90. Attorno alle 12,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 6,25 punti (-0,3%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 12,75 punti (-0,29%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 60 punti (-0,34%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende l'1,73%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Attesa per la pubblicazione dei risultati trimestrali di JC PENNEY. ** Tbush, controllata Usa della giapponese Takara Bio, ha annunciato l'acquisizione di WAFERGEN BIO-SYSTEMS per 50 milioni di dollari. ** SIRIUS XM HOLDINGS ha annunciato la cessione del 67% del capitale di Sirius XM Canada e il delisting del titolo. A comprare sono Slaight Communications e Obelysk Media. ** APPLE ha investito un miliardo di dollari in Didi Chuxing, app cinese per la prenotazione di auto con guidatore. ** NORDSTROM ha perso il 17% nelle contrattazioni di afterhours dopo aver chiuso il trimestre con un calo delle vendite e annunciato una riduzione delle previsioni sull'anno. ** NVIDIA è salita del 7,5% nell'afterhours grazie a conti trimestrali superiori alle stime. ** SHAKE SCHACK è avanzata del 6,5% nell'afterhours dopo aver annunciato utile e vendite trimestrali oltre le previsioni. ** I trader riferiscono che Stifel ha tagliato il rating di LOCKHEED MARTIN a hold. ** Mkm Partners ha ridotto il target price di ALPHABET a 930 da 950 dollari, confermando buy. Il broker, inoltre, ha incrementato l'obiettivo di prezzo di FACEBOOK a 150 da 135 dollari, ribadendo buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia