Wall Street - Stocks to watch dell'11 maggio

11 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica è dominata dalla pubblicazione del dato sulle scorte Usa di prodotti petroliferi. Attorno alle 12,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4,50 punti (-0,22%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 10 punti (-0,23%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 51 punti (-0,29%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende l'1,75%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** STAPLES e OFFICE DEPOT hanno annunciato la rinuncia ai piani di fusione dopo che un giudice federale ha disposto lo stop temporaneo al deal a causa di preoccupazioni antitrust. Nelle contrattazioni di afterhours Office Depot è crollata del 26% e Staples ha perso il 10%. Ubs ha tagliato il rating di Office Depot a sell da neutral e quello di Staples a neutral da buy. ** La polizia britannica ha sequestrato 22 milioni di dollari a una presunta organizzazione criminale russa, che avrebbe utilizzato il mercato dei futures, gestito da INTERCONTINENTAL EXCHANGE, per riciclare denaro sporco. Ice ha collaborato con l'indagine, durata quattro mesi, che ha portato all'arresto di un broker russo. ** WALT DISNEY ha perso oltre il 5% nell'afterhours dopo aver annunciato risultati tirmestrai deludenti. Nel premarket il titolo cede il 4,9%. ** La commissione Commercio, Scienza e Trasporti del Senato Usa ha inviato una lettera al presidente e Ceo di FACEBOOK , Mark Zuckerberg, per chiedere chiarimenti sulla selezione dei trend delle notizie. Secondo quanto riferito da un ex dipendente del social media a Gizmodo, Facebook cancella regolarmente le notizie che potrebbero interessare ai lettori conservatori. ** Goldman Sachs ha aggiunto AGILENT TECHNOLOGIES all'Americas conviction list. ** Ubs ha tagliato il target price di APPLE a 115 da 120 dollari.