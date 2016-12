BORSA USA - Stocks to watch del 5 maggio

Un gigantesco incendio nella regione dei pozzi in Canada e crescenti tensioni in Libia hanno innescato timori tra gli investitori di una carenza delle scorte di greggio nel breve termine, spingendo i prezzi in rialzo.

Gli occupati mensili Usa dovrebbero crescere di 202.000 unità in aprile dopo l'aumento di 215.000 a marzo, il tasso di disoccupazione dovrebbe tenere al 5%. Oggi è in agenda il dato delle richieste di disoccupazione settimanali.

** Merck & Co ha chiuso il trimestre con risultati più forti delle attese grazie alle vendite dei farmaci per il diabete, Januvia e per il cuore, Zetia e ha migliorato le previsioni per tenere conto di cambiamenti nei cambi.